Dijital dünyada yeni dönem: Yapay zeka destekli giyilebilir bilgisayar Kullanıcılara yapay zekanın gücünü sürekli yanında tutma fırsatı sunan giyilebilir bilgisayar Ai Pin, görücüye çıktı.

AA & Ensonhaber

Dijital teknolojideki baş döndürücü gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Bilgisayarlar artık yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar olarak da kullanılabilecek.



Humane tarafından geliştirilen yapay zeka destekli Ai Pin, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) 100 binden fazla ziyaretçinin dikkatini çeken ürünlerden biri oldu.

Ai Pin ekibi, etkinlik boyunca ürünün yeteneklerini sergileyerek ziyaretçilerin sorularını cevapladı.

Ekranı yok, akıllı saat boyutunda

Humane, yapay zeka için sıfırdan geliştirilmiş bir yazılım platformu ve tüketici cihazı sunan ilk türden bir şirket. İki eski Apple çalışanı tarafından kurulan Ai Pin'in ortakları arasında Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies ve T-Mobile gibi devler bulunuyor.

Ai Pin, akıllı cihazların en önemli öğelerinden biri olan ekranı ortadan kaldırarak dikkat çekiyor. Tek başına çalışabilen ve herhangi bir cihaza veya ekipmana ihtiyaç duymayan bu akıllı cihaz, akıllı saat boyutlarında olduğu için kolayca taşınabilir.

Güvenlik mekanizması da özgün

Ekip, gizlilik ve veri güvenliğine büyük önem vererek ürüne bu yönde işlevler ekledi. "Güven ışığı" adı verilen özellik sayesinde, cihazın kullanıldığı anlarda fotoğraf, video veya ses kaydedilirse çevredeki kişiler hemen bilgilendiriliyor, böylece cihazın ne zaman kullanıldığı takip edilebiliyor.

Ai Pin'in kullanımında ekranın yerini lazer mürekkebin yansıttığı eller alıyor. Avuç içi hareketleriyle kullanıcılar, menüleri, deneyimleri ve daha fazlasını kontrol edebiliyorlar. Parmakları kapatıp açarak menülerde seçim yapmak da mümkün hale geliyor.

Kullanıcısına tercümanlık yapıyor

Dokunmatik yüzeyi tutarken sadece sesle Ai Pin'e her şey sorulabiliyor. Dokunmatik yüzeye 2 parmakla basılı tutulduğunda ise tercüman etkinleşiyor.

Ai Pin, unutulmak istenmeyen önemli bilgileri hatırlamak için devreye giriyor, bilinmesi gerekenlerin özünü vermek için metinleri ve aramaları etkinleştiriyor. Aktivite ve beslenme hedeflerini takip edip ilerlemeleri izleyen Ai Pin, bir yiyecek gösterildiğinde kişinin ve yiyeceğin özelliklerini bildiğinden, bunun yenilip yenilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Cihaz, mesajın söylenmesi halinde istenen kişiye bunu ulaştırıyor. Etrafta konuşulan dili otomatik algılayan Ai Pin, konuşmayı o dile çevirerek, tercümanlık görevi üstlenip kolay iletişim kurulmasını sağlıyor.

İlk buluşma ABD'de

Ai Pin için öncelikli sipariş verenler, marttan itibaren cihazlarına kavuşmaya başlayacak. Cihazın fiyatı 699 dolardan başlıyor ve aylık 24 dolarlık abonelik gerektiriyor.

İlk teslimatlar için ABD'deki adreslerden yapılan siparişleri kapsayan bir sınırlama olacak. Birden fazla siparişin verilemediği bir başlangıç dönemiyle ürün kullanıcılarla buluşacak.

Ai Pin için alınacak özel telefon numarası ile ABD içinde sınırsız konuşma, metin ve veri transferi, uluslararası numaralara sınırsız mesajlaşma gerçekleştirilebiliyor. Humane, T-Mobile ile bağlanan kendi kablosuz hizmetini işletiyor. Ayrıca uluslararası uzun mesafeli arama ve uluslararası dolaşım için ücretli eklentiler sunuluyor.

Güney Kore'nin telekom deviyle işbirliği

Humane ve Güney Kore'nin en büyük mobil telekomünikasyon şirketi SK Telecom (SKT), Ai Pin ve tescilli Ai odaklı işletim sistemi CosmOS için ortaklığa gitti.

Stratejik bir yatırım fırsatının parçası olan bu ortaklık, SKT'nin Güney Kore'de Ai Pin için özel telekom sağlayıcısı olmasını sağlayacak ve Humane'in çığır açan AI teknolojisini SKT'nin gelişmiş mobil ağlar, IoT, Bulut, AI ve 5G teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleştirecek. Ai Pin'in yanı sıra her iki şirket, Humane'in CosmOS'unu lisanslamayı araştıracak ve taşıyıcılar ile OEM'ler arasında tamamen yeni bir işletim modeli oluşturacak.

Ai Pin'in çığır açan form faktörü ve CosmOS platformu ile Humane ve SKT, pazar erişimini genişletmeye, üçüncü taraf hizmetleri için bir ekosistemi teşvik etmeye ve yapay zeka tarafından etkinleştirilen yeni kullanıcı deneyimleri geliştirmeye odaklanarak tüketiciler için yapay zekayı dönüştürmeyi hedefliyor.