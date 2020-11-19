Dizüstü bilgisayar üretiminde 1,2 ton atık meydana geliyor

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dizüstü bilgisayar üretirken 1,2 ton, akıllı telefon üretirken ise 86 kilogram atık ortaya çıktığını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nın 21-29 Kasım'da "Görünmez Atık" temasıyla kutlanacağını belirtti.

"GÖRÜNMEZ ATIKLAR BİLİNMİYOR"

Hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, insanların ürünleri alıp kullandıklarını, ancak bu ürünlerin üretim sürecinde ortaya çıkan atıkları bilmediklerini söyledi.

Karaosmanoğlu, atık ayak izlerinin iklim değişimine etkileri ve maliyetlerinin bilinmediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki bütün insanlar görünmez atıkları azaltmak için harekete geçmeli.

Tüketirken görmediğimiz atıklar, üretimlerde tonlarca oluşuyor ve iklimimizi değiştiriyor.

"DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA 1,2 TON ATIK"

Ürünler hafif olsa da gerçek ağırlıkları, büyük bir dizüstü bilgisayar üretirken 1200, bir akıllı telefonda üretirken 86 kilogram atık ortaya çıkıyor.

"HEP BİRLİKTE HAREKETE GEÇİLMELİ"

Atıkların önüne geçmek için üreticilerin, tüketicilerin, karar vericilerin hep birlikte hareket ederek görünmez atıkları azaltması için harekete geçmesi gerekiyor.

Daha sürdürülebilir yaşamalı, sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalıyız. Tüketim davranışlarımızı değiştirmeliyiz.

Yaşamımızdaki ürünler için ömür uzatma, yeniden kullanma, onarım, kiralama, paylaşma, ikinci el satın alma, bilinçli satın alma, verimli kullanma-tüketim gibi kavramlar hep gündemimizde olmalı."