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    Doğal Hayatı Koruma Örgütü: Büyük bir su sıkıntısı bekleniyor

    Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:24
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    Doğal Hayatı Koruma Örgütü: Büyük bir su sıkıntısı bekleniyor

    Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

    Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınma nedeniyle Dünya her geçen sürede yeni sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalacak.

    Doğal Hayatı Koruma Örgütü (WWF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel, susuzluk veya kötü su kalitesinden etkilenebilecek.

    Örgütten yapılan açıklamada, 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının "çok yüksek su riski" olan bölgelerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

    Doğal Hayatı Koruma Örgütü: Büyük bir su sıkıntısı bekleniyor #1

    LİSTEDE İSTANBUL DA VAR

    WWF, gelecekte su sorunundan yoğun olarak etkilenecek bölgeler arasında Güney Asya, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika'nın yanı sıra  Pekin, İstanbul ve Rio de Janeiro gibi kalabalık metropollerin de adını saydı.

    "AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

    Araştırmayla ilgili bilgi veren WWF Uluslararası Su Kaynakları Danışmanı Theresa Schiller, "Yeni analizler ve değişiklikler yapmazsak ağır bir bedel ödeyeceğimiz görülüyor. Şehirlerde daha az su tüketme olasılığı daha yüksek olacak." ifadelerini kullandı.

     

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