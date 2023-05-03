Doğu Anadolu Gözlemevi, bir aşamayı daha tamamladı Doğu Anadolu Gözlemevi, "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı Statüsü" kazandı.

AA & Ensonhaber

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inşa edilmeye başlanan DAG, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor.

DAG yeni bir statü kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı Statüsü" kazandı.

TUG ile ATASAM bünyesindeki AR-GE altyapılarının, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen görevlerde bütünlük sağlamaları ve ortak hizmet verebilmelerine yönelik yapılanma sürecinde önemli bir aşama gerçekleşti.

İleri sınıf statüsünde Ortak Araştırma Altyapısı kurulmasına yönelik ortaklık protokolünün geçen yıl TÜBİTAK ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanmasının ardından gerekli güncelleme için yapılan başvuru komisyonda başarılı bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bilim dünyası açısından son derece önemli ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri açısından ileri sınıf bir AR-GE yatırımı olarak değerlendirilen DAG'deki çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.