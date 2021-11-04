Doğu Anadolu Gözlemevi'nin performans testleri başlıyor

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) tamamlanan bölümlerinde, kış dönemi için hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacağı açıklandı.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında yapımına başlanan gözlemevi, artık son aşamalara geldi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DAG'ın kurulum süreci, koronavirüs koşulları başta olmak üzere coğrafik ve atmosferik çalışma şartlarına rağmen, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) tarafından başarıyla yürütülüyor.

YALITIM VE PERFORMANS TESTLERİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasındaki en büyük temel bilim yatırımlarından Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) tamamlanan bölümlerinde, kış dönemi için hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacağı bildirildi.

TELESKOP, AYNA TESTLERİNİ GEÇTİ

ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, kaplanmak üzere Rusya'da bulunan DAG teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testlerinin DAG teknik ekibinin katılımıyla Moskova'da yapıldığını ve testlerden başarıyla geçtiğini belirtti.

Kasım ayı ortalarında Erzurum'a getirilecek Türkiye'nin en büyük teleskop aynasının kara yoluyla taşınması için bölgenin hazır hale getirildiğini aktaran Yeşilyaprak, "DAG binası ve teleskop kubbesi tamamlandı. Bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacak. İklimlendirme, soğutma, toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor.

"2022 SONUNDA İLK IŞIK ALINACAK"

Teleskop kurulumunun yüzde 85'i tamamlandı. Bu süreç, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, DAG'da yürütülen bu kurulum ve disiplinler arası çalışmalardan hem bilimsel yayınların ve yeni projelerin ortaya çıktığını hem de 2 ulusal, 1 uluslararası patent başvurusu yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nda yer alan DAG teleskobunda hem idari ve mali hem de bilimsel ve teknik süreçler başarıyla ilerliyor.

Ülkemizin iddiasını ortaya koyduğu her alana katkı sağlayabilecek böylesine önemli bir projenin sonuna doğru ilerliyor olmaktan ayrıca büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu duygularla gözlemevimizin tamamlanması yönünde özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.