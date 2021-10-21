Türkiye'de geliştirilen ve hastalara uzaktan müdahaleyi mümkün kılan hologram sayesinde doktorların işi kolaylaşacak.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahi Uzmanı Doktor Mürsel Haspulat tarafından 2017 yılında bir fikir olarak ortaya çıktı ve tıp öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte geliştirildi. Sistem basit ama etkili. Yapay zeka destekli; sanal gerçeklik gözlükleri ve hologram teknolojisini içinde barındırıyor. Hastaya uzaktan müdahale edebilmenin yanı sıra tıp öğrencilerinin sanal hasta üzerinde eğitim görebilecekleri proje Türkiye Teknoloji Festivali’nde “Eğitim Teknolojileri” alanında Türkiye finalisti oldu.

HOLOCHECK NEDİR

TRT Haber'de yer alan habere göre; proje aslında pilotların eğitim gördükleri uçuş simülatörleri ile aynı mantığa sahip. Tıp öğrencileri sanal gerçeklik ile holografik hastalar üzerinde bu sistem sayesinde eğitim görebilecek. Sanal ortamda hastanın muayenesinden tıbbi müdahalelere kadar seçenekler sunacak olan sistemin başka yetenekleri de var.

Doktorlar için hastalara gereksiz test, yanlış tanı ve tedaviyi sonlandıracak hologram sistemi - Video

UZAKTAN AMELİYATA DESTEK İMKANI

Proje uzaktaki uzmanlara müdahale şansı da sunacak. Muayene veya ameliyat sırasında, operasyonu yürüten uzman, uzaktaki meslektaşlarından yardım alabilecek. Mesafeleri ortadan kaldıracak bu sistemi tasarlarken Mürsel Haspulat yeterli deneyim alamayan tıp öğrencilerinden yola çıkmış.

“2015’te yaptığımız yeni mezun anketlerimizde gördük ki yeni mezun doktorların, yani zorunlu hizmete gidip insanları muayene eden doktorların yaklaşık yüzde 60’ının kalp krizi, göğüs ağrısı gibi acil durumlarda kendilerini yetersiz hissettiğini saptadık. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım.”





TIP ÖĞRENCLERİ, HOLOGRAM HASTA ÜZERİNDE EĞİTİM GÖRECEK

Doktor Haspulat’ın aklına basit ama etkili olabilecek bu yöntem katıldığı bir kongrede gelir:

“2016 yılında katıldığım bir kongrede tıbbi hatalardan dolayı dünyada çok fazla insanın hayatını kaybettiğini gördüğümde aklımda canlanmaya başladı. Havacılık alanında bir uçak kazası olunca simülasyonlar önem kazandı ama tıp eğitiminde yeteri kadar yer bulmamıştı. 2016-2017 yıllarında da arttırılmış gerçeklik teknolojisi dünyaya gözlük bazında yeni çıkıyordu. Biz de hologram hasta üretelim tıp öğrencileri hologram hasta üzerinde eğitim görsün, sonra sizi bizi muayene etsin şeklinde bir projeyle TÜBİTAK’a başvurduk. Türkiye’nin ilk arttırılmış ve karma gerçeklik laboratuvarını bir tıp fakültesinde yani İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurmuş olduk.”





"GEREKSİZ TEST, YANLIŞ TANI VE TEDAVİLER SON BULACAK"

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’den projesine büyük destek alan Haspulat’ın Holocheck ile ilgili büyük hayalleri var.

“Amacımız buradaki hologram üzerinden verilecek destekleyici eğitimlerle doktorları hastalara karşı daha yeterli ve daha güvenli bir şekilde hizmet verecek hale getirmek. Bu sistem ayrıca tıbbi hataları, gereksiz testleri, yanlış tanı ve tedavileri engelleyecek bir güvenlik sistemi olarak da hizmet edecek.”

İÜ MÜFREDATINDA

Medikal Hologram, 2018 yılından beri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde seçmeli ders olarak müfredatta yer alıyor.