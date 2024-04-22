Dokuzuncu gezegen nerede: Bilim insanları yeni kanıtlar buldu Bilim insanları Güneş sisteminde bilinmeyen bir gezegene ait yeni kanıt bulduklarını açıkladı ve bu kanıtlar dokuzuncu gezegenin varlığına işaret ediyor olabilir.

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1930 yılında keşfedilen ve 2000'li yıllara kadar dokuzuncu gezegen olarak tanımlanan Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından açıklanan "Güneş sisteminde gezegen olma koşullarını" sağlamadığı için, 2006 yılında gezegenlikten çıkartılmıştı.

Plüton hakkında tartışmalar devam ederken gök bilimciler, Plüton'un ötesinde dokuzuncu gezegenin varlığını tespit etmeye çalışıyor.

Hesaplamalara göre dokuzuncu gezegen, Plüton'dan 12 ila 23 kat daha uzak bir yerde bulunuyor ve bu durum gezegenin daha az ışık aldığı anlamına geliyor. Bu nedenle yeni gezegenin tespit edilmesi oldukça zor.

Yeni kanıt bulundu

Bilim insanları, Güneş sisteminde bilinmeyen bir gezegene dair yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Gök bilimciler, elde ettikleri bulguların dokuzuncu gezegenin varlığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olduğunu söylüyor.

Yeni çalışmada bilim insanları, Neptün'ün ötesinde, Güneş sisteminin kenarında yer alan cisimleri inceledi.

Neptün'ün yörüngesiyle etkileşime girdikleri için hareketleri kararsız hale gelen bu nesnelere odaklanan yeni çalışma kapsamında çeşitli simülasyonlar yapıldı.

Orada ne olduğunu bilen yok

Güneş sisteminin Plüton'dan sonraki bölgesi, birçok yönden gizemini koruyor. Çünkü günümüzde bile orada ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok.

Bu nedenle bilim insanları, Plüton'dan ötesini "keşfedilmemiş uzay bölgesi" olarak tanımlıyor.

Dokuzuncu gezegenin var olup olmadığının daha iyi anlaşılması için Vera C Rubin GözlemEvi inşa ediliyor. Yeni gözlemevinin 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.