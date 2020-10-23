Dolandırıcılar, iPhone 12 modelleri üzerinden kullanıcıları tuzağa düşürüyor

Kaspersky uzmanları, iPhone 12 modellerinin tanıtılmasının ardından artan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti.

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı. Şu anda bazı bölgelerde ön siparişte olan yeni modeller, bir anda Apple hizmetlerine olan ilgiyi artırdı.

Kaspersky, bu yılın ilk dokuz ayında dolandırıcıların sürekli olarak Apple kullanıcıları ve hesaplarıyla ilgilendiğini tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, her ay Kaspersky araştırmacıları dünya çapında "Apple" şirketinden bahseden yaklaşık 100 şüpheli domain buldu.

Bu web sitelerinin çoğu, kullanıcıların Apple Kimliklerini ve şifrelerini girmelerini gerektiriyor. Eylül ayında hızla artmaya başlayan bu domain’lerin sayısı ay sonu itibariyla bin 950’yi buldu.

DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI: iPHONE 12

Apple'ın tanıttığı iPhone 12 modelleri, kullanıcılar kadar dolandırıcıların da ilgisini çekti.

Söz konusu kaynakları analiz eden Kaspersky uzmanları, bazı dolandırıcıların kayıp telefonları bulmayı teklif ettiğini, bazılarının ise kullanıcıların hesaplarına yeniden erişim sağlamaya yardımcı olduğunu tespit etti.

Bu web sitelerinin arasında Apple’ın destek hizmetlerini taklit eden kimlik avı siteleri de bulunuyor.

"iPHONE 12 MÜKEMMEL BİR FIRSAT

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, Apple kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yeni iPhone'un piyasaya sürülmesi, dolandırıcıların kötü amaçlı özellikleri yayması için mükemmel bir fırsat olabilir." dedi.

CÖMERT TEKLİFLERDEN UZAK DURUN

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, fazla cömert görünen teklif ve promosyonlara şüpheci yaklaşmanız gerekiyor.

Ayrıca anlık mesajlaşma programları ve sosyal ağlardaki şüpheli e-postalardan veya mesajlardan gelen bağlantılara tıklamamalısınız.

Son olarak, güncel kimlik avı ve spam veritabanına sahip bir güvenlik programı da yükleyebilirsiniz.