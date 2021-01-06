Donald Trump, Alipay ve diğer Çinli uygulamaları yasaklayan kararnameyi imzaladı

Donald Trump, Alipay ve diğer Çinli uygulamaları yasaklayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine 2 hafta kala, Çin merkezli 8 uygulamada işlem yapılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD başkanı Donald Trump ile Çin hükümeti arasında yaşanan gerilimler tüm hızıyla devam ediyor.

Trump, görevi devretmesine 2 hafta kala, Çin merkezli 8 uygulamada işlem yapılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yasaklanan uygulamalar arasında Alipay, QQ Wallet ve WeChat pay gibi popüler ödeme platformları bulunuyor.

CASUSLUK İDDASI VARDI

Uygulamaların, "ABD ulusal güvenliğine tehlike oluşturdukları" gerekçesiyle yasaklandığı açıklandı. Uygulamalar yoluyla ABD federal görevlilerini takip edip, haklarında istihbarat toplamanın mümkün olduğu iddia ediliyor.

Kararda, "ABD ulusal güvenliğini korumak için, Çin bağlantılı yazılımları üreten ve kontrol edenlere karşı agresif önlemler almalıyız." ifadeleri yer alıyor.

TRUMP, ÇİNLİ UYGULAMALARA KARŞI

Trump, 4 yıllık başkanlığı döneminde, Çin hükümeti ile bilgi paylaşma ihtimali olan bazı diğer Çinli şirketlere karşı da kararnameler imzalamıştı.

Örneğin ağustos ayında ABD, TikTok'un sahibi ByteDance'a, ABD'deki operasyonlarını ABD merkezli bir şirkete satmaması halinde uygulamaya erişimin kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Ancak aylar geçmesine rağmen TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ne olacağına hala karar verilmiş değil.