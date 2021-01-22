Donald Trump, hapis cezası alan Google çalışanını affetti

18 ay hapis cezasına çarptırılan eski Google mühendisi Anthony Levandowski, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden ayrılırken affettiği isimler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde başkanlık koltuğunu Joe Biden'a bırakan ABD eski başkanı Donald Trump, görevdeki son saatlerinde bazı isimler için af çıkarmıştı.

Donald Trump, başkanlık görevinden ayrılırken 18 ay hapis cezasına çarptırılan eski Google mühendisi Anthony Levandowski'yi de affetti.

Levandowski, Google’da çalıştığı dönemde, otonom kamyon şirketi Otto'yu kurmadan önce sürücüsüz otomobillerle ilgili bilgileri Google’dan çalmakla suçlanıyordu. Eski Google mühendisi, koronavirüs salgını nedeniyle henüz cezasını çekmemişti.

14 BİNDEN FAZLA DOSYA ÇALDI

Levandowski, kısa süre sonra Uber tarafından satın alınan Otto’yu kurma aşamasında, Google'ın eski sürücüsüz otomobil bölümü Waymo'nun fikri mülkiyetini içeren 14 binden fazla dosyayı yanına almıştı.

Levandowski bu süreçte Uber'in otonom araç projesini de yürütmeye devam etmiş, ancak 2017'de dava sebebiyle işten çıkarılmıştı.