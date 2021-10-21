Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu gelecek ay başlatıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu "TRUTH Social"ı gelecek ay yayına alacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

AÇILMASI İLE KAPANMASI BİR OLDU

Sözünün arkasında duran Trump, Twitter benzeri kendi sosyal medya platformunu mayıs ayında yayına almış, ancak bir ay sonra kapatmıştı.

TRUMP'A YENİ SOSYAL MEDYA: TRUTH SOCIAL

ABD eski Başkanı Trump, başarısız olan ilk sosyal medya denemesinin ardından ikinci kez şansını deniyor. Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı gelecek ay yayına alacak.

BBC'deki habere göre Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.

"TALİBANA İZİN VAR, BANA YOK"

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtti.