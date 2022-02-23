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    Donald Trump'ın sosyal medya platformu ABD'de zirveye oturdu

    Donald Trump'ın kurduğu Truth Social isimli sosyal medya platformu, yayınlanmasının ardından ABD'de zirveye yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 13:25
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    Donald Trump'ın sosyal medya platformu ABD'de zirveye oturdu

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı.

    Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, birkaç gün önce iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

    ABD'DE REKOR KIRDI

    Truth Social, ABD App Store mağazasında en çok indirilen ücretsiz sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçti.

    Truth Social'ın yaptığı başarıyı değerlendiren eski ABD başkanı Donald Trump, uygulamanın şimdilik ABD içerisinde sınırlı kalacağını, ancak önümüzdeki günlerde tüm dünya ülkelerinde kullanıma açılacağını duyurdu.

    Öte yandan, uygulamanın popülerliği Android işletim sisteminde de kendini gösterdi. Uygulama, henüz Google Play Store'da olmamasına rağmen benzer isimli uygulamalar, birkaç gün içerisinde yüz binlerce kez indirildi. Uzmanlar, özellikle Android kullanıcılarını sahte isimli uygulamalara karşı uyarıyor.

    truth social

    truth social


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