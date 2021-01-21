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    Donald Trump'ın Twitch kanalı kalıcı olarak kapatıldı

    ABD'nin eski başkanı Donald Trump, popüler canlı yayın platformlarından Twitch'ten de engel yedi. Açıklama yapan şirket, başka çarelerinin olmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:02
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    Donald Trump'ın Twitch kanalı kalıcı olarak kapatıldı

    Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, bazı siyasetçiler tarafından da sık sık canlı yayınlar için kullanılıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat  ve Twitter hesapları kapatılan ABD eski başkanı Donald Trump, son darbeyi ise popüler canlı yayın platformu Twitch'ten yedi.

    HESABI KALICI OLARAK KAPATILDI

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Twitch yetkilileri, şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle Trump'ın hesabının kalıcı olarak kapatıldığını açıkladı.

    Başka çare olmadığını vurgulayan Twitch, bu tür yaklaşımlara platformda izin verilmediğinin altını çizdi.

    TWITCH

    Twitch'in Donald Trump'a uyguladığı bu engel aslında ilk değil. Trump'ın başkanlık kampanyalarını yürüten ekip tarafından açılan Twitch hesabı, Trump'ın 2016 yılında yaptığı başkanlık kampanyasında sarf ettiği bazı ırkçı sözler nedeniyle geçtiğimiz yıl haziran ayında askıya alınmıştı.

    Konuyla ilgili platformdan yapılan açıklamada, "Herkes gibi politikacılar da Twitch'in Hizmet Koşulları ve Topluluk İlkeleri'ne uymak zorunda. Politikacılara veya haber değeri taşıyan hiçbir içeriğe ayrıcalık tanımıyoruz ve ilkelerimizi ihlal ettiğine dair bize bildirilen içeriklere gerekli yaptırımları uyguluyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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