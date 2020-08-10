Donald Trump'ın WeChat yasağı iPhone satışlarını vuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz günlerde TikTok ve WeChat'in yasaklanmasına yönelik imzaladığı kararname, Çin'deki iPhone satışlarını önemli derecede azaltabilir.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla bir süredir TiKTok'u yasaklamak için planlar yapan ABD Başkanı Donald Trump, şirketin ABD'deki haklarını satın almak için Microsoft'u görevlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Ancak önümüzdeki günlerde bu kararnamelerin yürürlüğe girmesi, ABD'li şirket Apple'ı ciddi zararlara uğratabilir.





TRUMP, iPHONE SATIŞLARINI DÜŞÜRECEK

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre WeChat yasağının yürürlüğe girmesi, iPhone satışlarında önemli sayılabilecek bir azalmaya neden olacak.

WeChat, her ne kadar ülkemizde yaygın olmasa da Çin'de adeta günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Yaklaşık 1 milyar Çinli, uygulamayı kullanarak sohbet ediyor, iletişim sağlıyor ve ödeme gerçekleştirip alışveriş yapabiliyor.

Yeni araştırmaya göre Apple, söz konusu yasak kapsamında WeChat uygulamasını App Store'dan kaldırırsa, Çin'deki iPhone satışlarının dörtte birinden fazlasını kaybedebilir.



Çin, Apple'ın en önemli gelir kaynaklarından biri ve toplam iPhone gönderilerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu nedenle WeChat'in ABD'de yasaklanması, Apple'ın Çin'deki işlerini bir hayli bozabilir.

Öte yandan analist Kuo, söz konusu yasağın ardından yalnızca iPhone satışlarının düşmeyeceğini; aynı zamanda AirPods, iPad, Apple Watch ve Mac gibi diğer Apple ürün gruplarının da yüzde 15-25 oranında satış kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.