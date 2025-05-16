Donald Trump'tan Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: iPhone'ları ABD'de üret

Haber Merkezi

Geçtiğimiz ay Apple CEO'su Tim Cook, şirketin ABD pazarındaki talebin büyük bir kısmını karşılamak amacıyla Hindistan'da üretilen iPhone'ları ithal etmeye başlamayı planladığını doğrulamıştı.

Ancak bu plana ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir müdahale geldi. Trump, yaptığı konuşmada, yakın zamanda Tim Cook ile görüştüğünü ve kendisine ABD'ye yönelik iPhone üretimini Hindistan'da durdurup, bunun yerine üretimi ABD'de artırması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Bu gelişme, Apple'ın üretim operasyonlarını Çin dışına, özellikle Hindistan'a kaydırma planları için yeni bir engel teşkil ediyor.

APPLE, EK VERGİLERDEN KAÇINMAK İSTİYORDU

Cupertino merkezli teknoloji devi, bu stratejiyle hem olası gümrük vergisi risklerinden kaçınmayı hem de jeopolitik gerginliklere maruz kalma oranını azaltmayı umuyordu.

Apple'ın daha önceki hedefi, gelecek yılın sonuna kadar ABD'de satılan iPhone'ların çoğunu Hindistan'dan ithal etmekti; ancak Trump'ın bu çıkışıyla bu hedefin akıbeti belirsizleşti.

TRUMP: APPLE ABD'DEKİ ÜRETİMİ ARTIRACAK

İşleri ABD'ye geri getirme konusunda sık sık çağrıda bulunan Trump, Apple'ın artık ABD'deki üretimi "artıracağını" iddia etti, ancak bu konuda somut bir zaman çizelgesi veya ayrıntı paylaşmadı.

Apple zaten bu yılın başlarında ABD'deki üretimi artırmak amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu yatırım planı yeni tesisleri, daha fazla istihdamı ve hatta yeni bir üretim akademisini içeriyordu.

Yine de iPhone'ların tamamen ABD'de üretilmesi kolay bir süreç olmayacak. Apple'ın tedarik zinciri büyük ölçüde Çin'de kök salmış durumda ve şirket Hindistan'daki yeni yerel ortaklıklarıyla ilerleme kaydederken, ABD'de bu ölçeği yakalamaktan henüz çok uzak.

Amerika'da işçilik ve üretim maliyetleri Asya'ya kıyasla çok daha yüksek ve iPhone montajı için gereken uzmanlık uzun zamandır Asya'da yoğunlaşmış durumda.

HİNDİSTAN'IN APPLE İÇİN ÖNEMİ

Bu arada Hindistan, muazzam iç talebi ve hükümet teşvikleriyle Apple için önemli bir büyüme pazarı ve üretim merkezi haline geliyor.

Hatta Trump'ın yorumlarından sadece bir gün önce, Hindistan hükümetinin, Apple çip üretiminin yerel olarak başlaması için 435 milyon dolarlık yeni bir Foxconn projesini onayladığı bildirildi. Bu, Apple'ın Hindistan'daki üretim hamlesinin yavaşlamadığına dair açık bir işaret.

Daha önceki raporlar, Apple'ın iPhone'larının yaklaşık yüzde 20'sini halihazırda Hindistan'da ürettiğini gösteriyordu.

Şimdi ise Trump'ın da devreye girmesiyle, Apple bu üretim stratejisinin nasıl ilerleyeceği konusunda ek siyasi baskılarla karşı karşıya kalabilir.