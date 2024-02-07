AA

Türkiye'nin artık uzayda bir izi var...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydaki çalışmalarını tamamladı ve dönüş için yolculuğa başladı.

Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” bugün tam anlamıyla sona erdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 20 Ocak’ta bağlanan Gezeravcı ve yanındaki 3 arkadaşı dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı.

ISS’te 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı, saatler 17:20'yi gösterdiğinde ayrıldı.

48 saat sürecek

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.

Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

7 potansiyel iniş noktası var

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Yolculuk iki kez ertelendi

ISS'ten 2 Şubat'ta ayrılması beklenen Ax-3 ekibinin dönüşü, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle önce 5 Şubat Pazartesi'ye, daha sonra ise 6 Şubat Salı'ya ertelenmişti.

"Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum"

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yaptığı son konuşmada şunları söyledi:

Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum.



Bu görevin, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz Türk milletimize hayırlı uğurlu olsun.