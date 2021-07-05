Drone’lar Bitexen’le Uçtu

Bitexen, Drone Yarışçıları Spor Kulübü’ne Sponsor Oldu

Bitexen Teknoloji’nin sponsoru olduğu Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği, Türkiye Drone Şampiyonası’nın ilk etabında Elazığ’da yarıştı. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'da Drone Yarışçıları Derneği, ilk üçte kupa kaldırdı.

Bitexen Teknoloji, bu yıl ilk etabı Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Drone Şampiyonası’nda büyük başarılar yakalayan Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği’ne sponsor oldu. Türkiye’nin en küçük pilotu Doruk Cengiz (11 yaş)’in üçüncü olarak kupa kaldırdığı şampiyona, Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katılımlarıyla protokolden yoğun ilgi gördü.

Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları Atakan Mercimek (15 yaş) 56 puanla birinci, Batu Erilkun (13 yaş) 48 puanla ikinci ve Doruk Cengiz (11 yaş) 44 puanla üçüncü olarak yarışmayı tamamladılar. Şampiyona’nın Bergama etabında yarışmaya hak kazanan 24 pilotun 15’i Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları oldu.

Yarışların Bergama ayağında dereceye girecek pilotlar, World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecekler.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.