DSÖ: Hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyon insan ölüyor

DSÖ: Hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyon insan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden en büyük sorunlardan biri olduğunu ve yılda 7 milyon kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

DSÖ: HER YIL 7 MİLYON İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü, yeni hava kalitesi yönergesini açıkladı. Yetkililer, hava kalitesi yönergelerinin sıkılaştırdığını belirtirken, hava kirliliğinin insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehditlerden biri hâline geldiğini duyurdu. DSÖ açıklamalarına göre, hava kirliliği yılda 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor.

HAVA KİRLİLİĞİ, SİGARAYLA AYNI RİSKTE

Hava kirliliğine karşı önlemlerin derhal sıkılaştırılması ve artırılması gerektiğinin altını çizen DSÖ, bu sebeple oluşan hastalıkların sigara ve sağlıksız beslenme ile oluşan hastalık seviyeleriyle aynı noktaya geldiğini vurguladı.

DSÖ'nün açıklamasında, "Gereken önlemler alınırsa milyonlarca insanın hayatı kurtulabilir.” ifadeleri kullanıldı.

ÇİN BAŞARMIŞTI

2013 yılında, hava kirliliğine karşı savaş başlatan Çin, hava kirliliği seviyelerini yüzde 29 oranında azaltmayı başardı.

Bilim insanları, kesintilerin devam ettiği takdirde Çinlilerin ömrüne ortalama 1,5 yıl ekleneceğini söylüyor.

Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası, gelecekteki riskler hakkında uyarıyor.