Dünya, 7 aylığına yeni bir mini Ay'a sahip olabilir

"2020 SO" adlı bir gök cisminin, geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni mini Ay'ı olabileceği açıklandı.

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşmakta olan "2020 SO" isimli bir gök cisminin yörünge simülasyonunu oluşturdu. Henüz ne olduğu belli olmayan gök cismi, kısa süreliğine Dünya'nın yörüngesine girdikten sonra yoluna devam edecek.

"2020 SO" adlı gök cisminin, yörüngemize girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtildi.





7 AY YÖRÜNGEMİZDE KALACAK

2020 SO, ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek.

Yeni cismin, Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bunu kanıtar nitelikte henüz bir bilgi yok.

Bilim insanlarına göre 2020 SO, gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmayacak.