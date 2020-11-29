Dünya, süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın

Dünya, süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın

Dünya'nın, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe, sanılandan 1.900 ışık yılı daha yakın olduğu ortaya çıktı.

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan "Sagittarius A*" isimli süper kütleli kara deliğin varlığı zaten biliniyor.

Uluslararası Astronomi Birliği, 1985 yılında yaptığı hesaplamalarda, Dünya'nın söz konusu kara deliğe 27 bin 700 ışık yılı uzakta olduğunu açıklamıştı.

SANILANDAN DAHA YAKINIZ

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde görevli bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin yeni bir haritasını yayınladı.

Yeni harita, galaksinin merkezindeki kara deliğin Dünya'ya uzaklığının 25 bin 800 ışık yılı olduğunu gösterdi.





Haritaya göre Güneş sistemi, galaktik merkezin çevresinde dönerken saniyede 227 kilometre yol alıyor. Şimdiye kadar Güneş sisteminin dönüş hızı, saniyede 220 kilometre olarak benimsenmişti.

Yeni haritanın, Japon radyo astronomi projesi VERA'nın 15 yıllık gözlemleri çerçevesinde hazırlandığı ifade edildi.

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A* kara deliğinin kütlesinin, Güneş'inkinden 4,2 milyon kat fazla olduğu belirtiliyor.

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