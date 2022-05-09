Dünyadaki karbondioksit miktarı, en yüksek seviyeye ulaştı

Dünyadaki karbondioksit seviyesi, ilk kez aylık ortalama milyonda 420 parçanın (ppm) üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Hawaii'nin Mauna Loa Gözlemevi tarafından kaydedilen sonuçları yayınladı.

"Karbondioksit miktarı en yüksek seviyede"

Yayınlanan rapora göre, dünyadaki karbondioksit miktarı aylık ortalama 420 ppm değerini aşarak insanlık tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl en yüksek seviye, mayıs ayında 419,13 ppm olarak kayda geçmişti. 20 yıl önce ise bu değer 375,93 ppm seviyesindeydi.

Ünlü iklim bilimciler ise, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 350 ppm'in altında tutulması çağrısı yapmıştı.

Düşüş, yerini yükselişe bıraktı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında alınan önlemler kapsamındaki kapanmalar ve araç kullanımının azalması sayesinde, 2020'de karbon emisyonu yüzde 7 gerilemiş ve bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek yıllık düşüş olmuştu.

Uzmanlar, emisyonların 2022'de yeniden yükselişe geçeceğine kesin gözüyle bakarken, Paris İklim Anlaşması uyarınca gelecek 10 yılda her sene emisyonların 2 milyar tona kadar azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekmişti.