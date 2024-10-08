Dünya’dan 20,6 milyar kilometre uzakta: Voyager 2 aracı alarm veriyor NASA, neredeyse 50 yıldır uzayda yoluna devam eden Voyager 2 uzay aracındaki bilimsel araçlardan birini kapattığını duyurdu.

Haber Merkezi

20 Ağustos 1977 tarihinde, ABDVoyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay aracı Voyager 2, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret eden ilk ve tek uzay aracı olma özelliğine sahip.

Üzerinde barındırdığı altın plak sayesinde, Dünya'ya sesli mesajlar gönderebilen Voyager 2 aracı ile bağlantı zaman zaman kopuyor.

Dünya'dan yaklaşık 20,6 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 2, iletişim kurmayı da ciddi şekilde zorlaştırıyor.

NASA, BİLİMSEL EKİPMANLARI KAPATIYOR

NASA mühendisleri, yıldızlararası uzayı araştıran Voyager 2'nin bilim araçlarından birini, uzay aracındaki güç kaynaklarının azalması nedeniyle kapattı.

Aracın enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle, bilim insanları enerji tasarrufu sağlamak için Voyager 2’nin plazma bilimi deneyini kapatma kararı aldı.

Enerji kaynakları tükenmeye başladıkça, NASA'nın daha fazla cihazı kapatması gerekecek.

Yetkililer, Voyager 2'nin 2030'lara kadar bir bilimsel aracı çalışır durumda tutabileceğini düşünüyor.

Son olarak kapatılan plazma bilimi cihazı, uzaydaki plazma miktarını ve yönünü ölçen dört küçük kabı içeriyordu.

Bu cihaz, Voyager 2'nin 2018 yılında heliosferin dışına çıktığını tespit eden önemli bir araçtı.