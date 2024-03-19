Dünya'dan 23 milyar km uzakta: Voyager 1, 4 ay sonra ilk kez anlamlı veri gönderdi NASA'nın 1977'de uzaya fırlattığı ve görevini hala sürdüren, kasımdan bu yana anlaşılamayan sinyaller gönderen Voyager 1 uzay aracından ilk kez anlamlı veri alındığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Voyager 1 ile iletişim kopmuştu

NASA'nın Voyager 1 sondası, Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyordu.

1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun yaşanıyordu.

4 ay sonra anlamlı veri gönderdi

NASA’dan yapılan açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor.” bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, uzay aracına 1 Mart’ta gönderilen komuta 3 Mart’ta yanıt geldiğini belirterek, bunun daha önce anlaşılamayan sinyallere benzemediğinin fark edilmesi üzerine 4 gün sonra çözümleme için incelemeye alındığını anlattı.

Bilim insanlarının 10 Mart’ta çözümlemeyi başardıkları sinyalin FDS kayıtlarını içerdiği açıklandı. Alınan sinyaller, uzay aracındaki iletişim problemlerini çözmede kullanılacak.

Dünyadan 23 milyar km uzakta

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 23,3 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından sinyal almaya çalışıyor.