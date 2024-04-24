Dünya'dan 23 milyar km uzakta: Voyager 1, yeniden anlamlı veri gönderdi NASA'nın 1977'de uzaya fırlattığı ve görevini hala sürdüren, kasımdan bu yana anlaşılamayan sinyaller gönderen Voyager 1 uzay aracından yeniden anlamlı veri alındığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Voyager 1 ile iletişim kopmuştu

NASA'nın Voyager 1 sondası, Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyordu.

1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun yaşanıyordu.

Yeniden anlamlı veri gönderdi

Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1, mart ayında yollanan komuta anlaşılır karşılık vermişti.

NASA’dan yapılan açıklamada, Voyager 1’in durumu ve bünyesindeki mühendislik sistemleri hakkında yeniden anlamlı veri gönderdiği belirtildi.

Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.