Dünya'dan en uzak uzay aracıydı: NASA, Voyager 1'i tamamen kaybedebilir NASA'nın 46 yaşındaki Voyager 1 uzay aracında, Dünya'daki görev ekibi ile iletişim kesintisine neden olan bir bilgisayar arızası yaşandı.

ensonhaber.com

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Voyager 1 ile iletişim kopmuştu

NASA'nın Voyager 1 sondası, şu anda Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyor.

1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun yaşanıyor. Üstelik bu sorun haftalardır çözülemiyor.

NASA mühendisleri çözüm arıyor

NASA mühendisleri, Voyager 1'deki arızayı düzeltmek için çalışıyor. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı Voyager proje yöneticisi Suzanne Dodd, "Aracı geri alırsak bu en büyük mucize olur. Kesinlikle vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Mühendislik ekibi, sorunun Uçuş Veri Alt Sistemi'nden kaynaklandığından "yüzde 99,9 emin" olduğunu ve verilerde "kare senkronizasyonu" sorunu yaşandığını söyledi.

Bağlantı kesintisi nedeniyle mühendisler, Voyager 1'den gelen ve onları sorunun kökenine götürebilecek ayrıntılı verilere sahip değil. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, NASA mühendisleri, araca komut iletmeye çalışacak.

Voyager araçları, Güneş sisteminin ucundaki heliosferin ötesine geçerek tarih yazmıştı. Voyager 1'in heliosferi aşması yaklaşık 36 yıl sürdü. Voyager 2 ise yıldızlararası ortama 2018'de girdi.