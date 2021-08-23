Dünya’nın çekirdeği Kıyamet Günü Buzulu'nu eritiyor

Yeni bir çalışma, 30 yılda büyük bir kısmını kaybeden Antarktika'daki Kıyamet Buzulu'nun düşünüldüğünden daha hızlı eridiğini gösterdi. Dünya çekirdeğinin sıcaklığı da buzul erimesine neden oluyor.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Günü Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları, yaklaşan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

595 MİLYAR TON BUZ ERİDİ

1980'lerden bu yana Thwaites Buzulu tahmini 595 milyar ton buz kaybetti ve bu süre zarfında tek başına yıllık küresel deniz seviyesindeki artışa yüzde 4 katkıda bulundu.

Bununla birlikte, Kıyamet Buzulu’ndaki buz kaybı oranı, buzulun altındaki suyun ve atmosferin sıcaklığının artmasına neden olan küresel ısınma nedeniyle son otuz yılda önemli ölçüde hızlandı.

ABD’de yapılan yani bir çalışma ise, ısınan okyanus ve atmosferin Thwaites'i uçurumun eşiğine getiren tek faktör olmadığını gösteriyor.

Communications Earth & Environment dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar bölgedeki jeotermal ısı akışının yeni haritalarını oluşturmak için Batı Antarktika'dan gelen jeomanyetik alan verilerini analiz etti.

Bilim insanları, Batı Antarktika'nın altındaki yer kabuğunun, Doğu Antarktika'dakinden çok daha ince olduğunu ortaya çıkardı. Bu kalınlık, batıda 17 ila 25 kilometreyken, doğuda ise 40 kilometreye kadar çıkabiliyor.

DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİ DE BUZULU ERİTİYOR

Bu durum ise, Dünya'nın çekirdeğine daha yakın olması nedeniyle Kıyamet Buzulu’nun kıtanın diğer tarafındaki buzullardan çok daha fazla jeotermal ısıya maruz kaldığını gösteriyor.

DENİZ SEVİYESİNE 65 CM ETKİSİ VAR

Öte yandan bilim insanları, söz konusu durumun gezegenimizin tamamı için büyük riskler oluşturduğunu söyledi. Çünkü Kıyamet Buzulu’nın tamamen erimesi, küresel deniz seviyelerinde ortalama olarak 65 santimetre bir yükseliş anlamına geliyor.

Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediliyor.



