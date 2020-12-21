Dünyanın ekran altı kameraya sahip ilk telefonu ZTE Axon 20 satışa çıktı: İşte fiyatı

ZTE, eylül ayında tanıttığı ve dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kameralı telefonu olan Axon 20 5G'yi Avrupa ülkelerinde satışa çıkardı. İşte ZTE Axon 20 5G fiyatı ve özellikleri...

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda ekran/gövde oranını artırabilmek için ön kameraları ekranın alt kısmına yerleştirmeyi planlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, tüm rakiplerini geride bırakarak, ekran altı kamera teknolojisini kullanan dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı.

Çinli şirket, farklı piksel teknolojilerini ve devreleri birleştirerek, telefonun ön kamerasını ekranın altına görünmez bir şekilde yerleştirmeyi başardı.

AVRUPA'DA SATIŞTA

ZTE Axon 20, ilk olarak Çin pazarında satışa sunulmuştu. Ancak şirket, artık telefonu Avrupa ülkelerinde de satışa çıkardı.

ZTE AXON 20 5G ÖZELLİKLERİ

6,92 inç büyüklüğünde ve 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde FHD+ OLED ekranla gelen ZTE Axon 20 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alıyor.

6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 64MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası yer alıyor.

Telefonun ön kısmında yer alan 32MP kamera ise tamamen ekranın altında konumlandırıldı.

30 watt hızlı şarj destekli 4,220 mAh batarya kapasitesi ve Android 10 işletim sistemiyle gelen ZTE Axon 20 5G; turuncu, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa çıktı.

ZTE AXON 20 5G FİYAT

Şu anda birçok ülkede satışa çıkan ve ekran altına gömülü ön kamerası bulunan dünyanın ilk akıllı telefonu olan ZTE Axon 20 5G, 449 dolarlık başlangıç fiyatıyla alınabiliyor. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.