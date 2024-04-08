Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, ABD'den 6,6 milyar dolar destek alacak ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ülkedeki çip üretimi yatırımı için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu suralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

ABD'den dev destek

ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ülkedeki çip üretimi yatırımı için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacağını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, "Amerika'da yatırım" gündeminin önemli bir parçası olan CHIPS ve Bilim Yasası sayesinde yarı iletken üretimi ve işlerinin ABD'ye geri döndüğünü kaydetti.

Biden, ABD Ticaret Bakanlığı'nın TSMC ile ülkede son teknoloji yarı iletken üretim tesislerinin inşasını desteklemek üzere yaptığı ön anlaşmayla bu ilerlemeyi devam ettirdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

Bu yatırım sayesinde TSMC, Phoenix'te üçüncü bir çip fabrikası kurarak Arizona'daki toplam yatırımını 65 milyar dolara çıkaracak ve binlerce dolaylı istihdamın yanı sıra 25 binden fazla doğrudan inşaat ve imalat işi yaratacak.

ABD Başkanı Biden, bu tesislerin dünyadaki en gelişmiş çipleri üreteceği ve ABD'yi 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretme yoluna sokacağı bilgisini verdi.

Açıklamada, ön anlaşma kapsamında TSMC'ye doğrudan finansmana ek, yasa tarafından sağlanan 75 milyar dolarlık kredi yetkisinin bir parçası olarak 5 milyar dolarlık kredi sunulacağı bildirildi.