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    Dünyanın en büyük kamerası, evrenin sırlarını çözecek

    Dünyanın en büyük dijital kamerasının yapımını tamamlamak üzere. Dev kamera, evrenin gizemlerini ortaya çıkarmak için kullanılacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:40
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    Dünyanın en büyük kamerası, evrenin sırlarını çözecek

    SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, astronomi için şimdiye kadar yapılmış dünyanın en büyük dijital kamerası olan Eski Uzay ve Zaman Araştırması (Legacy Survey of Space and Time - LSST) kamerasını neredeyse bitirdi.

    Dünyanın en büyük dijital kamerası, gece gökyüzünü hiç olmadığı kadar ayrıntılı görebilmek için geliştiriliyor.

    Ağırlığı 3 ton

    Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bu devasa kamera, 3 bin 200 megapiksellik bir fotoğraf çözünürlüğü sunacak.

    Kamera tamamlandıktan sonra, Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'ne taşınacak ve burada Simonyi Survey Telescope (Simonyi Araştırma Teleskobu) üzerine yerleştirilecek.

    kamera

    Gök bilimciler, kameranın görüş alanındaki 37 milyar yıldızın parlaklığındaki değişimlerin yanı sıra, daha önce gözlemlenmesi imkansız olan diğer periyodik dengesizlikleri de yakalayabilecek.

    Bilim insanları, bu sayede karanlık maddenin doğası gibi evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına yeni bir anlayış getireceğini umuyor.

    Yapımı neredeyse tamamlanan dev kameranın, Mayıs 2023'te özel olarak uyarlanmış bir Boeing 747 kargo uçağıyla Şili'deki gözlemevine taşınması bekleniyor.

    kamera

    kamera

    kamera

    kamera

    kamera


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