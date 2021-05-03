Dünyanın en büyük uçağı ikinci kez havalandı

Dünyanın en büyük uçağı ikinci kez havalandı

Dünyanın en büyük uçağı "Roc", 3 saat 14 dakika havada kalarak ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "Roc" isimli uçak, ilk olarak 2019 yılında Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan test uçuşu gerçekleştirmişti.

Dev uçağın ikinci test uçuşu ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yine aynı havalimanından kalkan uçak, tam 3 saat 14 dakika hava kalmayı ve 4 bin 267 metre yükselmeyi başardı. Uçağın maksimum hızı ise saatte 320 kilometre olarak ölçüldü.

Dünyanın en büyük uçağı ikinci kez havalandı - VİDEO

YÖRÜNGEYE ROKET BIRAKABİLECEK

Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Devasa uçak, ihtiyaç duyduğu gücü bünyesindeki altı Boeing 747 motorundan alıyor.

Kanatları bir futbol sahasının büyüklüğünden bile uzun olani dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında aktif bir şekilde rol alacak.

Stratolaunch, şu anda Roc ile birlikte Talon-A isimli hipersonik bir araç da geliştiriyor.

3,4 metrelik kanat genişliğine ve 28 metrelik uzunluğa sahip olacağı belirtilen Talon-A, 2022'de Roc üzerinden fırlatılacak.