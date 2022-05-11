Petrol
105.46
2.93%
Euro
16.21
0.77%
Dolar
15.32
0.46%
Altın
912.38
1.10%
Borsa
2481
-0.38%
Bitcoin
502.796
3.23%
BTXN Coin
13.56
-7.44%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Dünyanın en büyük uçağı yeniden havalandı

    Dünyanın en büyük uçağı "Roc", 5 saat havada kalarak beşinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en büyük uçağı yeniden havalandı

    Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "Roc" isimli uçak, ilk olarak 2019 yılında Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan test uçuşu gerçekleştirmişti.

    O zamandan beri tam 4 kez test için havalanan uçağın beşinci uçuşu ise geçtiğimiz günlerde yapıldı.

    Mojave Çölü’nde yapılan uçuş testinde 6 bin 858 metre irtifaya yükseldi ve neredeyse 5 saatlik uçuşun ardından başarıyla inişini gerçekleştirdi.

    ROC

    Yörüngeye roket bırakabilecek

    Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Devasa uçak, ihtiyaç duyduğu gücü bünyesindeki altı Boeing 747 motorundan alıyor.

    Kanatları bir futbol sahasının büyüklüğünden bile uzun olani dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında aktif bir şekilde rol alacak.

    Stratolaunch, şu anda Roc ile birlikte Talon-A isimli hipersonik bir araç da geliştiriyor.

    3,4 metrelik kanat genişliğine ve 28 metrelik uzunluğa sahip olacağı belirtilen Talon-A, 2022'de Roc üzerinden fırlatılacak.

    roc

    roc

    roc

    roc

    roc


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Süleyman Soylu, 3 yeni yerli projenin tanıtımını yaptı
    Gündem

    Süleyman Soylu, 3 yeni yerli projenin tanıtımını yaptı

    Edirne'de 69 yaşındaki adamın atletizmde 15 birinciliği var
    İç Haber

    Edirne'de 69 yaşındaki adamın atletizmde 15 birinciliği var

    Görüş Bildir