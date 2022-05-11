Dünyanın en büyük uçağı yeniden havalandı

Dünyanın en büyük uçağı "Roc", 5 saat havada kalarak beşinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Roket fırlatma şirketi Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre kanat açıklığına sahip 226 tonluk "Roc" isimli uçak, ilk olarak 2019 yılında Kaliforniya’daki Mojave Havalimanı’ndan test uçuşu gerçekleştirmişti.

O zamandan beri tam 4 kez test için havalanan uçağın beşinci uçuşu ise geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Mojave Çölü’nde yapılan uçuş testinde 6 bin 858 metre irtifaya yükseldi ve neredeyse 5 saatlik uçuşun ardından başarıyla inişini gerçekleştirdi.

Yörüngeye roket bırakabilecek

Çift gövdeli Stratolaunch, gezegenin etrafındaki yörüngeye fırlatacak roketleri bırakabilecek şekilde tasarlandı. Devasa uçak, ihtiyaç duyduğu gücü bünyesindeki altı Boeing 747 motorundan alıyor.

Kanatları bir futbol sahasının büyüklüğünden bile uzun olani dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında aktif bir şekilde rol alacak.

Stratolaunch, şu anda Roc ile birlikte Talon-A isimli hipersonik bir araç da geliştiriyor.

3,4 metrelik kanat genişliğine ve 28 metrelik uzunluğa sahip olacağı belirtilen Talon-A, 2022'de Roc üzerinden fırlatılacak.