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    Dünyanın en büyük uçaklarından Boeing 747 yolun sonuna geldi

    Dünyanın en büyük uçak modelleri arasında yer alan Boeing 747'nin üretimi sonlandırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 09:50
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    Dünyanın en büyük uçaklarından Boeing 747 yolun sonuna geldi

    Bir dönemin popüler uçağı olan Boeing 747, aynı zamanda dünyanın en büyük uçakları arasında yer alıyor.

    Zamanında oldukça ses getiren Boeing 747, artık yolun sonuna geldi. Şirketin ürettiği son uçak banttan çıkarak sahibine teslim edildi.

    Uçağın son müşterisi,  bu yılın başlarında dört adet 747-8 kargo uçağı sipariş eden kargo şirketi Atlas Air oldu.

    Toplamda 1.573 adet üretildi.

    1969 yılında ilk üretildiğinde dünyanın en büyük ve ilk çift koridorlu ticari uçağı olan Boeing 747, şimdiye kadar 1.573 kez üretilmişti.

    Son yirmi yılda Boeing ve Avrupalı ​​rakibi Airbus, yakıt açısından daha verimli ve kârlı uçaklara yöneldi. Bu nedenle Boeing 747 artık popülerliğini yitirdi.

    boieng

    Halihazırda montajı yapılmış iki uçak, şu anda başkanlık jetinin yeni nesline dönüştürülecek. O uçaklar gecikmeler nedeniyle en az dört yıl teslim edilemeyecek .

    Bunun dışında 747'nin yolcu uçağı olarak kullandığı günler artık tamamen geride kaldı. Hava yolları, 747 gibi dört tane yakıt yakan motora sahip uçaklardan uzaklaştı ve daha verimli olan çift motorlu uçaklar tercih etmeye başladı.

    boieng 747


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