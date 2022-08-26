Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, kişisel verileri satmakla suçlanıyor

Oracle şirketinin, yüz milyonlarca insan hakkında veri ağı oluşturduğu ve kişisel bilgileri sattığı iddia ediliyor.

135 bin çalışanı bulunan ABD'li teknoloji şirketi Oracle, geçtiğimiz aylarda şirket merkezini Silikon Vadisi’nden Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Taşınma kararından sonra sektörde büyük oynayan Oracle, ardından elektronik tıbbi kayıt şirketi Cerner’ı 28.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

Verileri satıyor iddiaları var

Oracle, milyonlarca kişinin kişisel verilerini ve profillerini içeren bir ağ oluşturduğu ve daha sonra üçüncü taraflara satıldığı iddialarıyla ilgili büyük bir davayla karşı karşıya.

Davaya göre Oracle, milyonlarca insanın kişisel bilgilerini içeren bir ağ oluşturdu ve bu bilgileri satarak her yıl 40 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Kişisel bilgilerin isimleri, posta adreslerini, e-postaları, satın alma geçmişini, konum verilerini, siyasi görüşleri ve çevrimiçi etkinlikleri içerdiği iddia ediliyor.

Dava, İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi (ICCL) için çalışan eski Brave tarayıcı politika görevlisi Johnny Ryan tarafından açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ryan "Bu, dünyadaki herkesin nereye gittiğini ve ne yaptığını takip etmek için tehlikeli bir görevde olan bir Fortune 500 şirketidir. Oracle'ın gözetim makinesini durdurmak için bu eylemi yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.