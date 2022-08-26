Petrol
100.77
1.44%
Euro
18.1492
0.07%
Dolar
18.1801
0.09%
Altın
1.025
-0.21%
Borsa
3147
0.31%
Bitcoin
392.361
-1.30%
BTXN Coin
4.70
-4.27%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, kişisel verileri satmakla suçlanıyor

    Oracle şirketinin, yüz milyonlarca insan hakkında veri ağı oluşturduğu ve kişisel bilgileri sattığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, kişisel verileri satmakla suçlanıyor

    135 bin çalışanı bulunan ABD'li teknoloji şirketi Oracle, geçtiğimiz aylarda şirket merkezini Silikon Vadisi’nden Teksas'a taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

    Taşınma kararından sonra sektörde büyük oynayan Oracle, ardından elektronik tıbbi kayıt şirketi Cerner’ı 28.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

    Verileri satıyor iddiaları var

    Oracle, milyonlarca kişinin kişisel verilerini ve profillerini içeren bir ağ oluşturduğu ve daha sonra üçüncü taraflara satıldığı iddialarıyla ilgili büyük bir davayla karşı karşıya.

    Davaya göre Oracle, milyonlarca insanın kişisel bilgilerini içeren bir ağ oluşturdu ve bu bilgileri satarak her yıl 40 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

    Kişisel bilgilerin isimleri, posta adreslerini, e-postaları, satın alma geçmişini, konum verilerini, siyasi görüşleri ve çevrimiçi etkinlikleri içerdiği iddia ediliyor.

    ORACLE

    Dava, İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi (ICCL) için çalışan eski Brave tarayıcı politika görevlisi Johnny Ryan tarafından açıldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Ryan "Bu, dünyadaki herkesin nereye gittiğini ve ne yaptığını takip etmek için tehlikeli bir görevde olan bir Fortune 500 şirketidir. Oracle'ın gözetim makinesini durdurmak için bu eylemi yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada
    3. Sayfa

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada

    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma
    İç Haber

    Eskişehir’deki altın işletmesinde kontrollü patlatma

    Görüş Bildir