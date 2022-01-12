Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden ASML’de yangın çıktı

Dünyanın en büyük döküm sistemleri üreticisi olarak gösterilen Hollandalı ASML’nin tesislerinde yangın çıktı. Yangında bazı bileşenler etkilendi.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektörden pek de iyi haberler gelmiyor.

BERLİN'DE YANGIN

Yeni yılda yonga krizinin bir anda önce çözüme kavuşması beklenirken, daha ilk günlerden kötü haberler gelmeye başladı. Hollandalı döküm cihazları üreticisi ASML’nin Berlin’de bulunan tesislerinde yangın çıktı ve üretim bantları etkilendi.

Hollandalı ASML, siparişlere yetişebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olsa da geçen hafta çıkan tüm planları bozdu.

Şu anda ASML’nin en büyük müşterisi TSMC, milyar dolarlık anlaşma karşılığında bu yıl yeni yonga sistemlerini teslim alacaktı. Etkilenen üretim TSMC siparişlerine yansırsa, bu durum dünya genelinde sıkıntının büyümesine yol açabilir.

TSMC haricinde Samsung ve Intel de ASML’den bazı yonga sistemleri satın alıyor.



