Dünyanın en büyük yüzen buz dağından bir parça daha koptu

Dünyanın en büyük yüzen buz dağından bir parça daha koptu

2017 yılında Antarktika’dan ayrılan dünyanın en büyük yüzen buzdağı A68a, neredeyse yok olma noktasına geldi.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları yaşanıyor.

2017 yılında Antarktika'nın Larsen C Buz Tabakası'ndan ayrılan ve okyanusta başıboş bir şekilde yol alan A-68a isimli buz dağı, 1 trilyon ton ağırlığa ve 150 kilometre uzunluğa sahip.

DEV BİR PARÇA KOPTU

Antarktik buz bloğunun en büyük parçası A68a, başka bir büyük bölünmeye maruz kaldı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gözlem uydularından Sentinel-1A, 28 Ocak’ta A68a’dan dev bir parçanın koptuğunu gözlemledi.





ABD Ulusal Buz Merkezi, kopan yeni parçayı A68g olarak isimlendirdi. Bu durum, buzulun şimdiye kadar A68a, A68b, A68c, A68d, A68e, A68f ve A68g olmak üzere 7 parçaya bölündüğü anlamına geliyor.

GEORGIA ADASI'NA ÇARPMAK ÜZERE

Öte yandan, her ne kadar A68a kütlesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olsa da hala önemli bir hacme sahip. Dev buz dağının, 3 bin 528 kilometre yüzölçümüne sahip İngiliz Georgia Adası'na 90 kilometre kadar yaklaştığı belirtiliyor.

ADADAKİ CANLILAR RİSK ALTINDA

Söz konusu çarpışma, adada yaşayan penguen ve fok gibi canlılar için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve iki milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.

İNGİLİZ ARAŞTIRMACILAR YOLA ÇIKIYOR

Araştırmacılar, bölgeyi gözlemlemek amacıyla yakında Falkland Adaları'ndaki İngiliz Kraliyet Araştırma Gemisi James Cook'a binecek ve Güney Georgia'ya doğru yelken açacak.

200 metre derinliğe sahip olan buz dağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği, çok büyük miktarlarda tatlı su açığa çıkacağı için planktonik organizmalardan balinaya, bölgedeki tüm deniz canlılarının yaşamının olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

Uzmanlar, buz dağının adaya çarptıktan sonra kara oturmasıyla bölgedeki besin zincirinin bozulacağını, bunun sonucu olarak penguen ve fokların ana besin kaynağı olan balık ve kril bulmasının güçleşeceğini söylüyor.