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    Dünyanın en büyük yüzen güneş paneli çiftliği Endonezya'da kuruluyor

    Yenilenebilir enerji sistemleri şirketi Sunseap Group, dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi sistemini Endonezya'da inşa edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 10:45
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    Dünyanın en büyük yüzen güneş paneli çiftliği Endonezya'da kuruluyor

    İklim değişikliği ve küresel ısınma, temiz enerjiye olan ihtiyacı daha da artırdı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.

    Ancak bu sistemin çok fazla alana ihtiyaç duyması nedeniyle, artık yüzen güneş panelleri daha popüler hale geldi.

    EN BÜYÜĞÜ ENDONEZYA'DA KURULACAK

    Asya'nın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden biri olan Sunseap Group, gelecek yıllarda Endonezya'da dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliğini kuracağını duyurdu.

    Sunseap Group CEO'su Frank Phuan, Batam kentinde yapılması planlanan güneş enerjisi çiftliğinin inşasına gelecek yıl başlayacaklarını söyledi.

    Dünyanın en büyük yüzen güneş paneli çiftliği Endonezya da kuruluyor #1

    1600 HEKTARLIK ALANA KURULACAK

    2024 yılında tamamlanması beklenen dünyanın en büyük yüzen güneş paneli çiftliği,  2,2 gigawatt kapasiteye sahip olacak ve 1600 hektarlık bir alanı kapsayacak.

    MALİYETİ 2 MİLYAR DOLAR

    2 milyar dolara mal olacak bu dev proje, günün her saati bölgeye kesintisiz eneji sağlayacak.

    Bununla birlikte üretilen enerjinin bir kısmı, Batam'da tüketilecek ve gerisi Singapur'a ihraç edilecek

    ABD Enerji Bakanlığı, yüzen güneş enerjisi ve hidroelektrik tesislerinin birleştirilmesiyle dünyadaki elektrik ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanabileceğini söylüyor.

    Dünyanın en büyük yüzen güneş paneli çiftliği Endonezya da kuruluyor #2

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