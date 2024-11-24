Dünyanın en gelişmiş hiper yer çekimi tesisi hizmete açıldı

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Çin hükümeti tarafından 2018 yılında onaylanan ve 2020 yılında inşaatına başlanan CHIEF projesi, yaklaşık 2 milyar yuan (276,5 milyon ABD doları) gibi devasa bir bütçeyle hayata geçirildi.

Bu tesis, hipergravite (hiper yer çekimi) alanındaki araştırmalarda dünyanın en büyük ve en güçlü santrifüjüne ev sahipliği yapıyor.

HİPERGRAVİTE NEDİR

Hipergravite, Dünya'nın doğal yer çekiminden çok daha güçlü bir yer çekimi kuvveti anlamına gelir.

CHIEF'te bulunan santrifüj, yüksek hızda dönen dev bir kol vasıtasıyla bu kuvveti yaratıyor.

Kolun hareketi, merkezkaç kuvveti denen ve dışarı doğru bir itme kuvveti oluşturan bir etki yaratır. Bu sayede Dünya'nın normal yer çekiminden (1G) çok daha güçlü bir yer çekimi simüle edilebilir.

HİPERGRAVİTE NE İŞE YARAR

Hipergravite, çeşitli bilimsel ve mühendislik alanlarında önemli uygulamalara sahiptir:

Malzeme Testi: Köprüler, binalar ve uzay araçları gibi yapılar için kullanılan malzemelerin dayanıklılığı hipergravite koşullarında test edilebilir. Bu, malzemelerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri zorlu koşullara ne kadar dayanıklı olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Jeolojik Simülasyon: Nehirlerin taşkın dinamikleri, barajlar üzerindeki etkileri ve depremlerin zemin yapıları üzerindeki etkileri gibi jeolojik olaylar hipergravite ortamında simüle edilebilir. Bu simülasyonlar, doğal afetlerin daha iyi anlaşılmasına ve önlenmesine yardımcı olabilir.

Uzay Araştırmaları: Bitkilerin uzayda nasıl büyüdüğü ve mikrogravite ortamının insan vücudu üzerindeki etkileri gibi konular hipergravite kullanılarak araştırılabilir. Bu araştırmalar, gelecekteki uzay görevlerinin planlanmasında hayati önem taşıyor.

CHIEF'İN ÖZELLİKLERİ

CHIEF, hipergravite koşulları yaratarak normalde Dünya'nın yer çekimi altında çok uzun sürecek fiziksel süreçleri hızlandırır.

Bu özellik, bilim insanlarının olayları daha hızlı ve verimli bir şekilde gözlemlemelerini ve incelemelerini sağlar.

Örneğin, kirleticilerin doğada on binlerce yıl sürecek taşınması, CHIEF'te çok daha kısa sürede gözlemlenebilir.

CHIEF projesine öncülük eden Zhejiang Üniversitesi'nden Profesör Chen Yunmin, bu tesisin bilim insanlarına benzersiz fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Profesör Yunmin, "CHIEF sayesinde bilim insanları, doğada on binlerce yıl sürecek kirleticilerin taşınmasını gözlemleyebilecekler." diyor.

Hipergravite santrifüjleri, zamanı ve mekanı 'sıkıştırdığı' için karmaşık fizik problemleri ve mühendislik zorlukları üzerine yapılan araştırmalar için de son derece faydalıdır.

CHIEF, 1.900 gt (yer çekimi ivmesi × ton) santrifüj kapasitesiyle 32 tona kadar yükleri destekleyebiliyor. Bu kapasite, onu dünyadaki diğer benzer tesislerden çok daha güçlü kılıyor.

CHIEF'İN ARAŞTIRMA ALANLARI

Altı adet hipergravite deney odası ile CHIEF, altı farklı alanda araştırmalara odaklanacak:

Eğim ve baraj mühendisliği

Sismik jeoteknik

Derin deniz mühendisliği

Derin dünya mühendisliği

Jeolojik süreçler

Malzeme işleme

İlk santrifüjün ana motoru ateşlendi ve çalışmaya hazır. Kalan iki santrifüj ve bunlar için 10 yerleşik ünite hala üretim aşamasında. CHIEF'in ilk devreye alma aşamasının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.