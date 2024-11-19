Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı: El Capitan

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Cray Computing tarafından inşa edilen El Capitan, 1,742 eksaflops'luk inanılmaz işlem gücüyle TOP500 listesinde zirveye yerleşti. Bu, El Capitan'ın saniyede 1,742 kentilyon hesaplama yapabildiği anlamına geliyor.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan El Capitan, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kabul edildi.

El Capitan, saniyede bir kentilyondan fazla hesaplama yapabilen "eksaölçekli" bilgisayarlar arasında yer alıyor.

Diğer iki eksaölçekli bilgisayar olan Frontier ve Aurora ise TOP500 listesinde ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç güçlü bilgisayar da hükümet araştırma tesislerinde bulunuyor.

EL CAPITAN ÖZELLİKLERİ

El Capitan'ın gücü, AMD'nin 4. nesil EPYC işlemcilerinden ve Instinct M1300A APU'larından geliyor.

11 milyondan fazla birleşik CPU ve GPU çekirdeğine sahip olan El Capitan, 24 çekirdekli 1,8 GHz işlemcilerle donatıldı. Ayrıca, watt başına 58,89 Gigaflops'luk performansıyla enerji verimliliği konusunda da öne çıkıyor.

KULLANIM ALANLARI

El Capitan'ın başlıca kullanım amacı, nükleer stok güvenliğini sağlamak. Ancak aynı zamanda nükleer terörle mücadele gibi alanlarda da kullanılabilecek.

Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen El Capitan'ın, uzun bir süre dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kalması bekleniyor.