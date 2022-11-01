Dünyanın en hızlı ayakkabısı tanıtıldı

ABD merkezli Shift Robotics firması tarafından tasarlanan Moonwalker adlı ayakkabılar, tıpkı patenlerde olduğu gibi sekiz poliüretan tekerleğe sahip ve 300 watt'lık bir elektrik motoruyla çalışıyor.

Amerikalı bir şirket olan Shift Robotics, insanların yüzde 250 daha hızlı yürümesini sağlayacak bir ayakkabı üretti.

Moonwalker adı verilen ayakkabılar Shift Robotics'in CEO'su ve kurucusu Xunjie Zhang tarafından geliştirildi.

Yapay zeka tarafından destekleniyor

Moonwalker, paten gibi görünüyor ancak yapay zeka (AI) tarafından desteklenen pillerle çalışıyor. Ayakkabılar, herhangi bir el kontrolü olmadan kullanıcıların normal şekilde yürümesine yardımcı olacak.

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"Paten değiller, sadece yürümeniz yetiyor"

Zhang ürettikleri ayakkabı hakkında, "Moonwalker'lar paten değildir. Onlar sadece ayakkabı. Aslında dünyanın en hızlı ayakkabıları. Onlarla paten yapmıyorsun. Sadece yürüyorsunuz. Onları nasıl kullanacağınızı öğrenmek zorunda değilsiniz, ayakkabılar yürüyüşünüze göre bunu zaten öğreniyor.” dedi.

300 watt'lık bir elektrik motoru barındırıyor



Şirketin web sitesinden verilen bilgiye göre, Moonwalker'ların kullanımı kolay ve kullanıcıların hızında önemli bir artışın oluşması için sadece ayaklarına takmaları yeterli oluyor.

Patenleri andıran her bir çift ayakkabı, sekiz poliüretan tekerleğe güç veren 300 watt'lık bir elektrik motoruna sahip.

Sistem, kullanıcının yürüyüş tarzını izliyor

Algoritmalar, motorların gücünü her ayak arasında senkronize olacak şekilde otomatik olarak ayarlarken, sensörler kullanıcının yürüyüş tarzını izliyor, böylece kullanıcı daha hızlı veya daha yavaş yürüdükçe eklenen hız artıroy veya azalıyor.

Menteşeli bir burun kısmı, bir ayakkabının yaptığı gibi esneyebiliyor, böylece Moonwalker'lar yürümek için daha rahat ve doğal hale geliyor.

Ayakkabıların "kilitle ve kaydır" olmak üzere iki modu bulunuyor. Bu modlarla birlikte merdivenlerden inip çıkabileceğiniz, toplu taşımaya adım atabileceğiniz ve yaya geçidinde güvenle bekleyebileceğiniz bir ortam oluşuyor. Ve AI, yürüyüş tarzınıza ve ortamınıza uyum sağlamak için bir algoritma kullanarak modlar arasında geçiş yapabiliyor.

9,7 km'lik yürüyüş menzili



Pilin bir buçuk saatlik şarjı, yürüme hızı ve arazi gibi faktörlere bağlı olarak yaklaşık 9,7 km'lik bir yürüyüş menzili sağlıyor.

Şirket ayrıca Moonwalker'ın her türlü arazi için tasarlandığını ve kullanımının güvenli olduğunu da ekledi.

Fiyatı 26 bin lira

Firstpost'un haberine göre pazartesi gününden itibaren Kickstarter'da satışa sunulan ayakkabının Mart 2023'te piyasada 1.400 $ (26 bin lira) fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.

Xunjie Zhang'ın bu icatı yapmasına sebep olan olay ise ölüme yakın bir deneyimden sonra geldi.

Zhang, Pittsburgh'da işe giderken neredeyse bir arabanın altında kalacağını söyleyerek bu fikrin oluşmasında bu olayın büyük çapta etkisi olduğunu belirtti.



