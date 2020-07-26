Dünyanın en hızlı ekran kartı: NVIDIA Ampere A100

NVIDIA'nın çok yakında satışa çıkaracağı ekran kartı Ampere A100, OctaneBench render testinde dünyanın en hızlısı olmayı başardı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan Kaliforniya merkezli NVIDIA, eylül ayında Ampere mimarisine dayanan yeni üst seviye ekran kartlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tanıtımına aylar kala, ekran kartlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Şirketin tanıtacağı en üst seviye ekran kartı olan ve 7nm ile üretilen Ampere A100, OctaneBench'in render testlerinde dünyanın en hızlısı olmayı başardı.

TITAN RTX'TEN YÜZDE 38 DAHA HIZLI

OctaneBench test sonuçlarına göre NVIDIA'nın Ampere A100 ekran kartı, Turing mimarili ekran kartlarından yüzde 43 daha hızlı çalışıyor. Üstelik Ampere A100 ekran kartı, girdiği render testinden 446 puan almayı başardı ve Titan RTX'ten yüzde 38 daha iyi performans verdi.

Ampere mimarisinin daha önce görülmemiş hızlara sahip olacağını söyleyen NVIDIA, piyasaya süreceği yeni kartlarla en büyük rakibi AMD'ye de göz dağı vermiş olacak.