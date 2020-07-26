Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Dünyanın en hızlı ekran kartı: NVIDIA Ampere A100

    NVIDIA'nın çok yakında satışa çıkaracağı ekran kartı Ampere A100, OctaneBench render testinde dünyanın en hızlısı olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en hızlı ekran kartı: NVIDIA Ampere A100

    Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan Kaliforniya merkezli NVIDIA, eylül ayında Ampere mimarisine dayanan yeni üst seviye ekran kartlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Tanıtımına aylar kala, ekran kartlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Şirketin tanıtacağı en üst seviye ekran kartı olan ve 7nm ile üretilen Ampere A100OctaneBench'in render testlerinde dünyanın en hızlısı olmayı başardı.

    ampere

    TITAN RTX'TEN YÜZDE 38 DAHA HIZLI

    OctaneBench test sonuçlarına göre NVIDIA'nın Ampere A100 ekran kartı, Turing mimarili ekran kartlarından yüzde 43 daha hızlı çalışıyor. Üstelik Ampere A100 ekran kartı, girdiği render testinden 446 puan almayı başardı ve Titan RTX'ten yüzde 38 daha iyi performans verdi.

    Ampere mimarisinin daha önce görülmemiş hızlara sahip olacağını söyleyen NVIDIA, piyasaya süreceği yeni kartlarla en büyük rakibi AMD'ye de göz dağı vermiş olacak.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir