Dünyanın en hızlı internet tarayıcısı belli oldu Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı web tarayıcısı olmayı başardı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

En hızlısı Google Chrome

Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı web tarayıcısı olmayı başardı.

Chrome, Speedometer 3.0 performans testinde tüm zamanların en yüksek puanını elde etti.

Bu kıyaslama aracı Apple, Google, Microsoft ve Mozilla gibi teknoloji devleri tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Google mühendisleri, stil sayfalarından gereksiz yere tekrar eden kodları ve dize işlemeyi temizlemeye odaklanarak bu başarıyı elde etti.

Ayrıca şirket, belleği boşaltma sisteminde yapılan geliştirmeler ile Speedometer puanında yüzde 3'lük ek artış etti.

En çok kullanılan tarayıcı Chrome

StatCounter tarafından yayınlanan mayıs ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 65,12'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

İşte masaüstü ve mobilde en çok kullanılan tarayıcılar:

Google Chrome - %65,12

Safari - %18,17

Edge - %5,21

Firefox - %2,82

Samsung Internet - %2,66

Opera - %2,54