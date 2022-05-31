Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı el değiştirdi

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku", en hızlı süper bilgisayarlar listesindeki liderliğini Amerikalı rakibine kaptırdı.

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Dünyanın en güçlüsü: ORNL Frontier

Amerika Birleşik Devletleri, en güçlü süper bilgisayarların yer aldığı Top500 sıralamasında zirveyi ele geçirdi.

AMD EPYC CPU'ları üzerinde çalışan Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın (ORNL) Frontier sistemi, geçtiğimiz yılın şampiyonu Japonya'nın ARM A64X Fugaku sistemini geçerek ilk sırayı aldı.

Sistem, tamamlandığında ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından işletilecek.

Hewlett Packard Enterprise'ın (HPE) Cray EX platformu ile çalışan Frontier, açık ara farkla en üst sıradaki sistem oldu ve Linmark karşılaştırmasında 1,1 exaflop'luk bir zirveye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın lideri Japon Fugaku ise 442 petaflop ile bunun yarısından daha düşük bir performansa sahip.

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü'nde (RIKEN) yer alıyor.