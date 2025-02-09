Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5, beklenenden daha erken geliyor

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Oppo, Find N5'in sadece iki hafta içinde Çin'deki lansmanıyla aynı anda küresel olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu, şirketin katlanabilir cihazlarından birini aynı anda birden fazla pazarda piyasaya sürdüğü ilk denemesi olacak.

Telefonun en dikkat çekici özelliği, inanılmaz inceliği. Açıldığında sadece 4 mm kalınlığında olacak.

Oppo, Find N5'i Apple ürünleriyle karşılaştırarak ne kadar ince olduğunu vurguladı. Find N5'in sadece 5,1 mm kalınlığındaki iPad Pro M4'ten (2024) bile daha ince olduğu belirtildi.

DİĞER ÖZELLİKLER

İnanılmaz derecede ince olmasına rağmen, Find N5, hem Find N3'te hem de orijinal OnePlus Open'da bulunan 4800 mAh'den çok daha büyük olan 5900 mAh'lik bir pil ile geliyor.

Ayrıca, mevcut nesildeki önemli bir sorun olan kablosuz şarj eksikliği de giderilmiş durumda. OnePlus Open 2'nin 50 W hızlı kablosuz şarjı desteklediği doğrulandı.