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    Dünyanın en popüler Android telefonu belli oldu

    AppBrain, dünyada hangi akıllı telefon modelinin en yaygın olduğunu gösteren bir çalışma yayınladı. Samsung Galaxy A12, listenin zirvesinde yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:33
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    Dünyanın en popüler Android telefonu belli oldu

    AppBrain tarafından yapılan son araştırmaya göre dünyanın en popüler akıllı telefonu 2020 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A12 modeli oldu.

    Bütçe segmentindeki Samsung Galaxy A12, 2021'de de dünyanın en çok satan akıllı telefonu olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştı.

    Samsung'un üstünlüğü

    En popüler Android telefonlar listesinde ikinci sırada Galaxy A21, üçüncü sırada ise Galaxy A10 yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, en popüler 10 telefonun 7'sinde imzası bulunuyor.

    AppBrain'e göre Samsung, yüzde 34,5'lik oranla dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi konumunda. Güney Koreli devi Çinli şirketler Xiaomi yüzde 14,4, Oppo yüzde 10,4, Vivo yüzde 9,8 ve Huawei yüzde 6,8 ile takip ediyor.

    samsung


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