Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bilinmeyen özellikleri Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok bilinmeyen bazı özellikler barındırıyor. Bu haberimizde, bilinmeyen WhatsApp özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Öte yandan, birçok kullanıcının farkında olmadığı bazı gizli özellikler de var. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini daha verimli hale getiriyor.

Bu haberimizde, WhatsApp deneyiminizi geliştirmeye yardımcı olacak az bilinen özellikleri inceliyoruz.

Anlık videolu mesajlar gönderin

Kullanıcılar, sesli mesajlara benzer şekilde kısa süreli videoları doğrudan sohbet ekranında kaydedip paylaşabiliyor.

Bu videolar, gönderildiğinde daire olarak görünüyor ve otomatik olarak sessiz oynatılıyor.

WhatsApp'ta anlık videolu mesaj göndermek için şu yolu izleyin:

WhatsApp’ı açın.

Sohbet ekranına geçin.

Kamera simgesine dokunarak video moduna geçin.

Basılı tutarak video mesajı kaydedin ve gönderin.

Mesajlardaki metin biçimlendirmelerini kullanın

WhatsApp'a karşı tarafa farklı yazı stilleriyle mesaj gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

Mesajınızı italik yapmak için metnin önüne ve arkasına alt çizgi ekleyin: _metin_

Mesajınızı kalın yapmak için metnin önüne ve arkasına yıldız ekleyin: *metin*

Mesajınızı üstü çizili yapmak için metnin önüne ve arkasına yaklaşık işareti ekleyin: ~metin~

Mesajınıza madde işaretli liste eklemek için her kelimenin veya cümlenin önüne bir yıldız ya da tire ve bir boşluk koyun:

* metin

* metin

- metin

- metin

Kendi çıkartmalarınızı oluşturun

WhatsApp uygulamasında kendi çıkartmalarınızı oluşturup sohbetlerde kullanabilirsiniz.

WhatsApp uygulamasını açın.

Bir sohbete girin. Sağ alt kısımdan çıkartma simgesine dokunun.

"+" işaretine basın ve galerinizden bir fotoğraf çekerek kendi çıkartmanızı oluşturup düzenleyin.

Bu özelliğin, şimdilik sadece belirli Android ve iOS sürümlerinde kullanıldığını hatırlatalım.

IP adresinizi gizleyin

WhatsApp üzerinden birebir aramalar, kullanıcılar arasında doğrudan eşler arası bağlantı olarak kuruluyor. Bu, mümkün olan en iyi ses kalitesini sağlıyor, ancak IP adresleriniz görünebiliyor.

WhatsApp, şifreli iletişim platformu üzerinden gerçekleştirilen aramalarda artık kullanıcıya IP adresini gizleme seçeneği sunuyor.

WhatsApp aramalarında IP adresini gizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar’a dokunun.

Gizlilik’e gelin ve Gelişmiş’i seçin.

Aramalarda IP adresini koru seçeneğini aktif edin.

Güvenliğiniz için iki adımlı doğrulamayı açın

WhatsApp’ta güvenli şekilde mesajlaşmak ve bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller.

Bunun için şu işlemleri takip edin:

‘’Ayarlar’’ kısmına tıklayın. ‘’Hesap’’ bölümüne dokunun.

“İki adımlı doğrulama” seçeneğini seçin.

6 haneli bir şifre belirleyip şifrenizi onaylayın. E-posta adresinizi girip e-posta adresinizi onaylayın. Şifre ve e-posta adresinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

İnternet paketiniz az ise veri tasarrufunu açın

Herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri, internet paketinizi hızla tüketebilir.

Görüşmelerin harcadığı veri miktarını azaltmak için şu adımları takip edin:

WhatsApp ayarlarını açın.

Saklama alanı (Depolama) ve veriler seçeneğine dokunun.

"Aramalar için daha az veri kullan” seçeneğini işaretleyin.