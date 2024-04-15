Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri: Drake Geçidi Drake Geçidi, dünya üzerindeki en tehlikeli deniz sularından biridir. Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bu bölgenin neden bu kadar tehlikeli olduğuna yakından bakıyoruz.

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Güney Amerika’nın Horn Burnu ile Antarktika’nın Güney Shetland Adaları arasındaki kötü şöhretli su kütlesi olan Drake Geçidi, neden bu kadar tehlikeli?

Güçlü akıntıları, dondurucu suları, şiddetli rüzgârları ve devasa dalgalarıyla Drake Geçidi'ne yakından bakıyoruz.

Drake Geçidi nedir

Yaklaşık 800 kilometre genişliğinde ve 1.000 kilometre uzunluğunda olan Drake Geçidi, Antarktika kıtasından diğer kara kütlelerine en kısa mesafedir.

İnanılmaz derecede sert suları, insanların 19. yüzyıla kadar Antarktika'ya ayak basamamasının nedenlerinden biri oldu.

Geçit adını, 1577 ile 1580 yılları arasında dünyanın çevresini dolaşmasıyla tanınan 16. yüzyıl İngiliz kaşifi Sir Francis Drake'ten alıyor.

Her ne kadar Drake, bu geçitte hiçbir zaman yelken açmamış olsa da yaptığı keşif gezisi İngilizlere Güney Amerika'nın güneyinde açık deniz olduğunu öğreterek dünyanın çevresini tekneyle dolaşmayı mümkün kıldı.

Drake Geçidi neden bu kadar tehlikeli

Dünyanın en güçlü okyanus akıntılarından bazıları Drake Geçidi'nden akıyor, çünkü herhangi bir kara kütlesinden gelen dirençle karşılaşmıyorlar. Bu da suların çok büyük miktarda kuvvet üretmesine izin veriyor.

Drake Geçidi'nin fırtınalarla bu kadar kuşatılmasının ana nedeni, donmuş Antarktika kıtasını çevreleyen Güney Okyanusu'nun karayla kesintisiz olması, yani güçlü rüzgarların engellenmeden dünyanın etrafında esebilmesidir.

Benzer şekilde, kuvvetli rüzgarlar bu enlemde karaya çarpmadan binlerce kilometre boyunca serbestçe esebiliyor. Bu da devasa dalgalara neden oluyor.

Drake Geçidi'nden geçen bazı gemiler, yaklaşık sekiz katlı bir binanın yüksekliği olan 25 metreye kadar dalgalar olduğu bildirdi.

Draka Geçidi'nden geçmenin zorlukları

2019'da, altı kaşiften oluşan cesur bir ekip, doğa şartlarına karşı 13 günlük bir savaşta geçit boyunca kürek çekerek geçen ilk insanlar oldu.

Teknedeki altı adamdan biri olan Colin O'Brady, yolculuğu tamamladıktan sonra Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Sonunda hepimiz büyük miktarda kilo verdik ve uykusuzluktan dolayı çılgına döndük." dedi .

Günümüzde sayısız insan, çoğunlukla Antarktika'ya seyahat ederken, Drake Geçidi'nde macera dolu bir yolculuk yaptı.

Ancak büyük ve modern gemiler, geçmiş yüzyıllara göre yolculuğu çok daha sorunsuz hale getiriyor.

Bu çalkantılı su kütlesinin başka bir işlevi daha var; Antarktika'yı soğuk tutmak.

İklim modelleri, Drake Geçidi'nin on milyonlarca yıl önce açıldığında Antarktika'nın soğumasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu öne sürüyor.

Antarktika çok daha sıcak bir yer olsaydı ve kıtayı çevreleyen 18,5 milyon kilometre karelik buz eriseydi, muhtemelen deniz seviyeleri 60 metreden fazla yükselirdi.

Bu bilgiler, çok tehlikeli olan Drake Geçidi'nin gezegenin korunmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.