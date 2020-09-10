Dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi: 3 bin 200 megapiksel

Dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi: 3 bin 200 megapiksel

Şili'de yapım aşamasında olan Legacy Survey of Space and Time Teleskobu’nun (LSST) fotoğraf makinesi, dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekti.

Daha önce Büyük Sinoptik Araştırma Teleskopu olarak adlandırılan Vera C. Rubin Gözlemevi'nin yapımına Şili'de devam ediliyor.

Ana görevlerinden biri uzay ve zaman ilişkisini araştırmak olacak gözlemevinde, Legacy Survey of Space and Time (LSST) isimli bir de teleskop yer alıyor.

Söz konusu teleskopta yer alan dev fotoğraf makinesi, ilk fotoğrafını .çekerek rekor kırdı.

3 BİN 200 MEGAPİKSEL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Vera Rubin Gözlemevi'nin bir kamyonet büyüklüğündeki dijital fotoğraf makinesinin odak düzlemi, Kaliforniya'daki Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi'ndeki (SLAC) testlerde 3 bin 200 megapiksellik (3,2 milyar piksel) fotoğraflar çekmeyi başardı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FOTOĞRAFI OLDU

SLAC yetkilileri, çekilen fotoğrafların şu ana kadar tek seferde çekilen en büyük fotoğraflar olduğuklarını aktardı. Fotoğraflar o kadar büyük ki bir tanesini gerçek boyutunda göstermek için 378 adet 4K ultra yüksek çözünürlüklü televizyonun bir araya gelmesi gerekiyor.

Ayrıca bu boyuttta çekilen bir fotoğrafta, 25 kilometre uzaklıktaki bir golf topunu bile görebilmek mümkün.

PİRAMİT KARNABAHARIN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Tahmin edebileceğiniz gibi bu dev makinen çektiği ilk fotoğraflar manzara fotoğrafı olmadı. LSST'nin fotoğraf makinesinin çektiği ilk fotoğraflar bir piramit karnabahara ait. Karnabaharın seçilmesinin nedeni ise çok daha detaylı bir yüzeye sahip olması.

2021 itibarıyla devasa fotoğraf makinesi LSST'ye monte edilecek ve Şili'deki gözlemevine götürülmeden önce tekrar test edilecek.



LSST'nin görevi ise bu dev makineyle, 10 yıl boyunca yaklaşık 20 milyar galaksinin fotoğraflarını çekmek olacak.

32 bin 200 megapiksellik görüntüyü incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.