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Haber Merkezi

Dünyanın en yüksek binası ünvanını alacak olan Cidde Ekonomi Şirketi Kulesi'nin (JEC Kulesi) 2028 yılında tamamlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yükselecek olan bu devasa yapı, 1.007 metrelik yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okuyacak.

Başlangıçta Kingdom Tower ve Mile-High Tower olarak adlandırılan proje, daha sonra Cidde Kulesi olarak değiştirildi ve şimdi de Cidde Ekonomi Şirketi Kulesi adını aldı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI OLACAK

Burj Khalifa'nın da mimarı olan Adrian Smith + Gordon Gill tarafından tasarlanan JEC Kulesi, 828 metrelik Burj Khalifa'yı geride bırakarak dünyanın en yüksek binası unvanını ele geçirecek.

JEC Kulesi, Eyfel Kulesi'nin üç katından, Empire State Binası'nın iki katından ve ABD'nin en yüksek binası One World Trade Center'ın neredeyse iki katı yüksekliğinde olacak.

Çöl bitkisinin katlanmış yapraklarından esinlenen üçgen formu, JEC Kulesi'nin yükseklerdeki sert rüzgarlara dayanmasını sağlayacak.

BİNADA NELER OLACAK

JEC Kulesi, 59 asansör ve 157 kat ile geniş bir iç mekana sahip olacak. Ziyaretçilerine dünyanın en yüksek gözlem noktasını sunacak olan kulede ayrıca lüks bir otel, ofis alanları ve lüks konutlar da yer alacak.

JEC Kulesi'nin inşaatı on yıldan uzun bir süre önce başlamış, ancak çeşitli nedenlerle gecikmeler yaşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl yeniden başlayan çalışmaların ardından, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık sözleşme ile projenin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.