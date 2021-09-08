Dünyanın ilk binilebilir robot atı tanıtıldı

Çinli Xpeng Motors, dünyanın ilk binilebilir robotik atını geliştirdiğini duyurdu. İşte yeni robotun tüm özellikleri...

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor. Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, şu anda Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Tesla'nın ilk insansı robotunu tanıtmıştı. Şimdi ise Çinli Xpeng, dünyanın ilk binilebilir robot atını geliştirdi.

Xpeng, akıllı robot atın çok boyutlu çevre algısı, akıcı hareket etme ve duygusal etkileşim yetenekleri ile dört ayaklı robot mimarisine dayalı olarak tasarlandığını söylüyor.

Dünyanın ilk binilebilir robot atı - VİDEO

YÜK TAŞIMAK İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Robotik at, kamera ve lidar ekipmanı içeren otomobillerdekine benzer bir akıllı sürüş sistemine de sahip.

Daha çok çocuklara yönelik tasarlanan robot, aynı zamanda sırtına takılan küçük bir aksesuarla yük taşımak için de kullanılabiliyor.

Robotik at, aynı zamanda akıllı şarj teknolojileriyle de donaltıldı. Kendi kendini şarj edebilen robot, şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna gidip kendini şarj edebiliyor.

Xpeng, robot atın fiyatını ve ne zaman satışa sunulacağını henüz açıklamadı.