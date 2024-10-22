Dünyanın ilk hidrojenle çalışan kepçesi tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

İnşaat ve madencilik ekipmanları devi Liebherr, hidrojenle çalışan tekerlekli yükleyicisini görücüye çıkardı.

Avusturya'da pilot proje kapsamında kullanılacak olan bu devasa makine, karbon emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Liebherr, hidrojenle çalışan tekerlekli yükleyicisinin dünyada bir ilk olduğunu duyurdu. L 566 H model yükleyici, Avusturya'nın Gratkorn kentindeki Kanzelstein ocağında pilot proje kapsamında kullanılacak.

İKİ YILLIK PİLOT PROJE

Liebherr ve Avusturya'nın en büyük inşaat şirketi STRABAG arasındaki iş birliğiyle hayata geçirilen proje, iki yıl sürecek. STRABAG, L 566 H prototipini gerçek çalışma koşullarında test edecek.

HİDROJEN YAKAN YANMALI MOTOR

Bu devrim niteliğindeki yükleyici, yakıt hücresi yerine hidrojen yakan modifiye edilmiş bir yanmalı motorla çalışıyor.

Bu sayede dizel yakıta göre önemli ölçüde daha düşük emisyon değerlerine ulaşıyor. Şirketler, motorun her yıl 100 metrik tona kadar karbondioksit emisyonunun önüne geçeceğini tahmin ediyor. Bu da yaklaşık 37 bin 500 litre dizel yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

Liebherr'in hidrojenli yükleyicisi, inşaat sektöründe karbon emisyonlarını azaltma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Ancak hidrojenin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi, bu teknolojinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için kritik öneme sahip.